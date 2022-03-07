Губерниев: «Спартак» сильно изменился после прихода Ваноли

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами своим мнением по поводу матча между «Динамо» и «Спартаком».

Губерниев сказал «РБК-Спорт», что спартаковцы в дерби продемонстрировали свои лучшие качества, а вот «Динамо» сильно разочаровало. Комментатор отметил, что «красно-белые» очень сильно изменились после прихода Паоло Ваноли и взяли курс на выздоровление после тех неудач, которые преследовали московскую команду прошлой осенью.

Напомним, что футболисты «Спартака» в дерби одержали уверенную победу над «Динамо» со счётом 2:0.