Промес уложил мяч в «девятку», «Спартак» повёл в гостевом матче с «Динамо» со счётом 2:0

Голландский полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес забил красивый гол в первом тайме столичного дерби с «Динамо».

Промес забил на 38-й минуте в результате быстрой контратаки, которая началась после потери динамовцами мяча на своей половине поля. Голландец принял мяч левее центральной оси, немного сместился в центр, после чего метров с 24 пробил точно в дальнюю «девятку».

Ранее Шамар Николсон открыл счёт в матче, и теперь «Спартак» ведёт в счёте со счётом 2:0. Следите за ходом московского дерби в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.