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Колосков: «Непонятно, что происходит с «Динамо»»

07 Марта 2022 • 11:10 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Колосков высказался о матче «Динамо» - «Спартак».

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлениями о матче «Динамо» - «Спартак» (0:2), а также высказался о проблемах «бело-голубых».

«Непонятно, что происходит с «Динамо». Наверное, есть какие-то внутренние проблемы. Вот эта передача команды от ВТБ, непонятная ситуация с Шиманьским, Шварцем. Отсюда и не самый хороший настрой, нет спортивной злости», — приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Кроме этого, Колосков высказался о работе арбитра Сергея Карасёва, судившего московское дерби. По мнению специалиста, Карасёв имеет одну нехорошую привычку, а именно он слишком часто даёт жёлтые карточки, тем самым сбивая темп игры.

Напомним, что во вчерашнем матче было показано восемь жёлтых карточек, одна из которых стала второй для защитника «Динамо» Варелы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Вячеслав Колосков Сергей Карасёв
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