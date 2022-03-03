Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о крупной победе красно-белых над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 Кубка России.

- Ожидали такого разгрома в матче с «Кубанью»?

- «Спартак» все равно был фаворитом, потому что «Кубань» классом ниже. Пусть это и кубковая игра, где бывают всякие неожиданности.

- Николсон сделал хет-трик. Как вам его игра?

- Судить по матчу с «Кубанью», в котором хозяева все время доминировали, очень тяжело. Надо смотреть чемпионат России, хотя бы матчей пять, чтобы делать выводы. У «Спартака» была уверенная игра, в одну калитку. Хотя в товарищеских встречах красно-белые так много не забивали. Но эта победа нужно команде для дальнейшей борьбы. Это наигрывание связей. Если красно-белые так и дальше будут уверено себя чувствовать, то они будут продвигаться.

- Вообще из новичков «Спартака» кто понравился? Многие сейчас хвалят Хлусевича и говорят, что он может составить реальную конкуренцию Мозесу.

- Не думаю. Виктор – сильный футболист, просто бывают игры, в которых случаются спады. Он доказал на протяжении сезона свою востребованность в матчах с соперниками высокого уровня. Но Хлучевич действительно хорошо себя проявил. Хотя это отдельно взятая игра. Надо смотреть на протяжении нескольких матчей.

- Какие выводы по игре «Спартака» можно сделать по двум матчам после рестарта сезона?

- В любом случае «Спартак» неплохо себя проявил. Единственное, когда ты не можешь забить, то забивают тебе, как случилось в дерби. Мне было интересно посмотреть, что было бы, если бы красно-белые забили армейцам. Но это уже в прошлом. А в целом мы видели, что у команды есть поступательное движение. Легионеры все равно усилят игру.

- Мартинс пока не впечатляет.

- Бывают ошибки. Есть футболисты неплохого уровня, которые в одной команде смотрятся хорошо, а приходя в другую не находит свою игру. Здесь все зависит от Ваноли, будет ли он ему доверять или нет.

- Следующая встреча с «Динамо». Именно она даст ответ на вопрос, что сейчас представляет из себя «Спартак»?

- Согласен. Это тот матч, который определит, на что красно-белые вообще смогут претендовать. Очень важная игра для «Спартака» в плане турнирных перспектив. Если будет поражение, клуб опустится в таблице, и начнутся проблемы.

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- Кстати, это будет противостояние двух последних иностранных тренеров, которые остались в РПЛ. Вас не пугает тенденция отъезда зарубежных тренеров и игроков?

- Что касается Ваноли, Италия пока не давит в этой ситуации. А вот Шварцу немецкая федерация футбола звонит и дает определенные сигналы. Здесь нужно сказать слова благодарности, что Сандро выполняет свои обязательства перед командой. Получается, что мы увидим двух иностранных тренеров в очном противостоянии. Будет интересно. Мы видим, что «Динамо» сейчас выглядит более предпочтительно. Но «Спартак» такая команда, которая может проиграть любому, а может преподнести сюрприз и обыграть «Динамо с крупным счетом.

- Все зависит от куража?

- И от стабильности. Шварц все время об этом говорит. Не может команда хорошего уровня разбрасываться играми: одну выиграть, а вторую проиграть. Если брать матч ЦСКА с «Сочи», южане хорошо смотрелись, но армейцы переломили кубковый матч. А «Спартак» в дерби не смог изменить ситуацию и забить. Если бы смог, неизвестно, что бы было. Поэтому я и говорю, что не хватает стабильности. Пусть будет минимальная победа, но она всегда важна. Они придет футболистам уверенности. А если игра хорошая, а результата нет – идет давление и на тренера, и ребят. Поэтому хочу пожелать красно-белым успеха, потому что такая команда не может занимать низкое место в таблице.

Елена Григорьевская