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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Зенита»: Удивлён, что «Динамо» так пассивно играло в дерби

08 Марта 2022 • 10:27 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу недавнего столичного дерби, в котором «Спартак» переиграл «Динамо».

Медведев сказал ТАСС, что спартаковцы одержали заслуженную победу, но его больше удивило то, насколько пассивно играло «Динамо». Функционер отметил, что это, скорее всего, было связано с психологическим давлением, так как «сине-белые» очень близко находятся к первому месту и начинают ошибаться.

Напомним, что «Зенит» лидирует в РПЛ и на пять очков опережает динамовцев, которыми руководит немецкий тренер Сандро Шварц.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Российская Премьер-Лига Александр Медведев
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