Гендиректор «Зенита»: Удивлён, что «Динамо» так пассивно играло в дерби

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу недавнего столичного дерби, в котором «Спартак» переиграл «Динамо».

Медведев сказал ТАСС, что спартаковцы одержали заслуженную победу, но его больше удивило то, насколько пассивно играло «Динамо». Функционер отметил, что это, скорее всего, было связано с психологическим давлением, так как «сине-белые» очень близко находятся к первому месту и начинают ошибаться.

Напомним, что «Зенит» лидирует в РПЛ и на пять очков опережает динамовцев, которыми руководит немецкий тренер Сандро Шварц.