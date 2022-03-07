Уилкшир считает, что у «Динамо» ещё есть шансы на чемпионство

Австралийский экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с журналистами высказался о шансах московской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Уилкшир сказал «Спорт-Экспрессу», что результат дерби со «Спартаком» отрицательный, но борьба за чемпионство продолжается. Австралиец отметил, что у динамовцев ещё есть шанс на титул. Люк добавил, что «сине-белые» вполне могут набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах сезона.

Напомним, что «Динамо» на данный момент идёт на втором месте в РПЛ и на два очка отстаёт от питерского «Зенита».