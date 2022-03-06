Кофрие получил жёлтую карточку спустя 10 секунд после начала матча «Динамо» – «Спартак», отмахнувшись от Смолова

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие получил жёлтую карточку уже спустя 10 секунд после начала столичного дерби пробив «Динамо» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.

Кофрие на старте матча в единоборстве с Фёдором Смоловым отмахнулся от российского нападающего, и главный арбитр встречи Сергей Карасёв был неумолим, наказав нарушителя предупреждением.

Вы можете следить за всеми событиями матча «Динамо» – «Спартак» в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru. В настоящее время продолжается первый тайм поединке, и счёт в нём пока не открыт.