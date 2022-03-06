Ваноли высказался после победы над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался после своей первой победы в российской Премьер-лиге. «Красно-белым» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги под руководством итальянского специалиста удалось обыграть в гостях занимающее второе место «Динамо» со счётом 2:0.

«Мы хорошо провели игру, показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Нам нужно добавлять в стабильности. Есть куда расти, есть где прибавлять», – сказал Паоло Ваноли журналистам в послематчевом флэш-интервью.

Также Ваноли ответил на вопрос о причинах слабой игры «Спартака» во втором тайме, хотя команда всё вторую 45-минутку играла в численном большинстве. Итальянец связал это с проблемой командной психологии. Для того, чтобы претендовать на высокие места, по словам Ваноли, спартаковцам нужно воспитывать в себе психологию победителя.

Благодаря победе в московском дерби, «Спартак» закрепился на 9-м месте в турнирной таблице, приблизившись на расстояние двух очков к верхней половине турнирной таблицы.