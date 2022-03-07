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Гаджи Гаджиев: «Спартак» подошел к дерби ответственно, сказалось поражение от ЦСКА» эксклюзив

07 Марта 2022 • 12:54 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался о матче «Динамо» со «Спартаком», который закончился победой гостей 2:0.

- За счет чего «Спартак» переиграл «Динамо»?


- Динамовцы играли на одного человека меньше. Не знаю, насколько это было верное решение судьи. На мой взгляд, в первом случае можно было не давать «горчичник». Но в любом случае, если у тебя есть одно предупреждение, куда ты летишь? Чтобы получить второе? Когда «Динамо» осталось вдесятером, «Спартак» мог крупно выиграть. Промес простил соперника в одном из эпизодов.


- Какие недочеты увидели в игре «Динамо»?


- Бело-голубые не показали своего уровня. Они не успевали за игровыми эпизодами, и не было хорошего взаимодействия. А «Спартак» подошел к матчу ответственно. Конечно же, сказалось поражение от ЦСКА. Но в целом гости были лучше готовы к игре, чем хозяева.


- «Динамо» разочаровало? Команда нанесла только один удар в створ ворот при том, что борется с «Зенитом» за чемпионство.


- Это был один из наиболее слабых матчей у «Динамо». А что касается ударов в створ ворот – это для меня не показатель. Количество ударов ни о чем не говорит. Вы можете нанести десять ударов в створ ворот и не забить. Или нанести один – и выиграть. Конечно, нельзя сказать, что бело-голубые нормально сыграли в атаке. Отдельные игровые эпизоды были. Захарян пару раз неплохо пробил по воротам.


- Вам не кажется, что Смолов в игру «Динамо» пока не встроен, и немного ее тормозит? Когда вместо него с «Химками» вышел Тюкавин, команда сразу заиграла быстрее.


- Может, это не потому, что Смолова не стало. Он в первой же игре принес победу своему клубу, забив мяч. А что касается Тюкавина, он, как правило, хорошо выходит на замену. Он агрессивен, динамичен, все время накаляет ситуацию. Настоящий форвард. С его выходом вчера игра стала поживее. Но сказать, что у спартаковских ворот возникали серьезные моменты, я не могу.


- Вам не показалось, что «Спартак» вышел более заряженным на победу?


- Конечно. Красно-белые проиграли армейцам. Куда им уже отступать? Нельзя сказать, что спартаковцы ни за что не бреется. Понятно, что высокое место не светит, но есть такое понятие, как честь.


- Кого из футболистов могли бы отметить по этому матчу?


- Приз лучшего игрока получил Промес. Можно ему поаплодировать. Бакаев был хорош. Он всегда оставляет приятное впечатление своей агрессией, умением обострить. Порой он передерживает мяч, не находя своевременного решения, но в целом это футболист, который всегда играет на пределе возможностей, динамично, быстро, агрессивно.

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- «Спартаку» нужно переподписывать с ним контракт?


- Пусть сами решают, Наверное, у них есть какой-то выбор, кого они хотят видеть. По мне, он россиянин, особенно в нынешней ситуации, и один из наиболее одаренных наших футболистов.


- Кажется, что «Спартак» с Бакаевым и без – это разные команды в атаке.


- Нельзя сказать, что есть прямая зависимость. Но в любом случае это добротный футболист основного состава. Он может еще добавить, что очень важно.


- Интрига в борьбе за чемпионство уже умерла?


- Я бы так не сказал. Но напряжение немного спало. Хотя при любом исходе матча со «Спартаком» «Зенит» оставался бы главным претендентом в силу возможностей. У питерцев они выше, чем у любой другой команды, включая «Динамо». А так ждем. Может, «Уфа» поможет накалить обстановку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Гаджи Гаджиев Российская Премьер-Лига
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