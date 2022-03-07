Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по вчерашнему матчу с «Динамо», в котором красно-белые выиграли со счетом 2:0.

- Результат дерби удивил? До матча «Динамо» выглядело фаворитом встречи.

- Да, удивил. Я хотел бы еще пересмотреть матч, потому что «Динамо», как я понял, осталось недовольно судейством Карасева. А я не смог полностью посмотреть игру. Но в целом это не удивляет.

- Почему?

- Потому что «Динамо» сейчас преследует «Зенит», и начинают включаться механизмы административного воздействия. Если судьи начинают прибивать бело-голубых в матчах, где они могут потерять очки, тут все понятно.



- Но если смотреть на статистику, у «Динамо» только один удар в створ ворот. Тут и без судей понятно, что у команды были проблемы.



- Это да. Отзывы об игре «Спартака» сейчас очень хорошие. Это чуть ли не лучшая игра в сезоне у красно-белых. Вполне возможно. Соболев еще не играл. Видимо, «сожрал» его Николсон.



- Борьба «Динамо» за чемпионство закончена?



- Нет. «Зенит» обязательно оступится. У него молодой вратарь. Тут еще зависит от настроения иностранцев. В «Спартаке» они рук не опустили, продолжают играть, отрабатывать свой хлеб. Питерцам надо каким-то образом обязательно мотивировать своих иностранцев, чтобы они не начинали сдуваться, потому что могут быть проблемы. Российские игроки у питерцев хорошие, но на них можно не вытянуть. Мне кажется, российская часть состава у «Динамо» даже посильнее зенитовской.



- Бакаев выдал шикарный матч. В целом стоит ли его оставлять в команде и переподписать контракт, учитывая, что, возможно, кто-то из легионеров все же покинет клуб?



- Мне кажется, самому Бакаеву это не очень надо. Если у него есть хорошее предложение из другой команды, где он точно будет играть, думаю, ему надо уходить.



- После такого матча считаете, Ваноли не будет ставить его в состав?



- Зелимхан и до этого стабильно играл несколько матчей, а потом засел на лавке. Ему 25 лет уже. Если его устраивает эта ситуация, дай бог. Просто я не думаю, что даже сейчас, выдав две хорошие игры, он будет футболистом стартового состава постоянно, таким как Зобнин, например.



- Какие перспективы у «Спартака» в концовке чемпионата?



- Единственное, чем он может сейчас заниматься в чемпионате, это шлифовать игру и делать серьезные наработки на следующий сезон. Теперь морковки в виде еврокубков нет. Скорее всего, в следующем сезоне их не будет, и можно говорить только о первых трех местах, как это было всегда. В первую тройку «Спартак» точно никак не попадет. Может, сосредоточится на кубке. Если игра так хорошо пошла, можно попытаться выиграть хотя бы этот трофей.



- Там ЦСКА впереди.



- Это да. Но у «Динамо» же выиграли. Может, и армейцев удастся выбить из турнира. Хотя ЦСКА вырвал хорошую победу в матче с «Нижним Новгородом», но потерял Марио Фернандеса. Если у него перелом носа – то это минимум две недели.