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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алексей Петрушин: «Динамо» – фаворит матча со «Спартаком» эксклюзив

06 Марта 2022 • 09:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 7 ч. 57 мин.

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ, в котором бело-голубые примут на своем поле «Спартак».

- Какие ожидания от встречи «Динамо» - «Спартак»?

- Считаю фаворитом «Динамо». Пусть вторая часть чемпионата только началась, но на сегодняшний день бело-голубые показывают более интересный футбол.

- То есть «Спартак» сейчас не способен составить конкуренцию бело-голубым?

- Трудно сказать. Это всегда самые главные матчи сезона для «Динамо». Поэтому будет непримиримая борьба.

- В чем видите преимущество хозяев поля перед «Спартаком», помимо стабильной игры?

- «Динамо» - более молодая команда и ребятам есть, что доказывать. Кроме того, теперь разрешили заполнять стадионы на сто процентов, и будем надеяться, что болельщиков придет много. Конечно, на своем поле подопечные Сандро Шварца, которые к тому же борются за золото, будут делать все, чтобы победить. Опыта молодежи, конечно, может и не хватить, но я надеюсь, что при большом стечении народа они постараются показать хороший футбол. Я вообще не помню, когда наша команда последний раз боролась за чемпионство.

- Евгеньев был удален в матче с «Химками» и пропустит игру. Насколько сложно будет его заменить, учитывая, что нет Ордеца?

- Здесь есть проблемы. Хотя Евгеньев определенное количество времени не проходил в состав. Тут вопрос в том, кто как выглядит, и кто может сыграть на этой позиции. Это внутренняя кухня. Надеюсь, тренерский штаб выйдет из этой ситуации. Главное, что остальные игроки готовы, и травмированных нет. Это важно.

- У «Спартака» будет усиление - выйдет Мозес, Жиго, Зобнин. Это вызывает опасения?

- Оптимальный состав соперника наоборот лучше, потому что настрой будет на максимуме. Когда у оппонента есть проблемы, не играют ведущие футболисты, это может сказаться на психологии, потому что этого нет, того нет и ребята думают, что они получат преимущество из-за этих потерь у соперника. А когда состав конкурентов самый боевой – настрой будет соответственным. Хотя еще вопрос, выйдут ли все спартаковцы. Я не знаю, будет ли играть Жиго. Понятно, что эти ребята – футболисты стартового состава.

- В субботу сойдутся два иностранных тренера, которые все еще остаются в России. Вы видите интригу в их противостоянии?

- Нет тут особой интриги.

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- Не опасаетесь, что Шварц все-таки уедет из «Динамо»?

- Мы видели, как Гисдоль уехал из «Локомотива», потому что не найдет себе работу в Германии. Понятно по-человечески Гисдоля, потому что он приехал не на постоянное место жительства, а зарабатывать и отрабатывать контракт. Но как профессионала я его не понял. Думаю, что Шварц доведет чемпионат до конца однозначно. А потом, думаю, он уедет. Шварц не останется в команде, на мой взгляд.

- Многие считают наиболее вероятным исходом субботнего матча результативную ничью. Согласны?

- Я никогда не угадываю результаты встреч. Пусть победит сильнейший. Единственное, хотелось бы увидеть хороший футбол.

Елена Григорьевская

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