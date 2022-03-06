Проигрывающее «Спартаку» со счётом 0:2 «Динамо» осталось вдесятером, Шварц недоволен и спорит с Карасёвым

Московское «Динамо» оказалось в тяжелейшей ситуации в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». «Бело-голубые» уступают сопернику со счётом 0:2, и при этом остались в численном меньшинстве в концовке первого тайма.

В концовке первого тайма в течение трёх минут две жёлтые карточки умудрился заработать защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался очень недоволен решением главного арбитра Сергея Карасёва, и после свистка на перерыв вступил в дискуссию с представителем Фемиды, стараясь донести до него свою позицию.

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