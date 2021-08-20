«Ростов» подарил Хаджикадуничу эксклюзивную форму

«Ростов» забавным образом отреагировал на то, как Юрий Семин назвал игрока своей команды Денниса Хаджикадунича в матче 3-го тура РПЛ.

Во время поединка 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) случился забавный эпизод: главный тренер ростовцев Юрий Семин исковеркал фамилию боснийского легионера команды, назвав того «Джукадукичем». В «Ростове» сочли своим долгом предложить 23-летнему хавбеку альтернативную вариацию игровой формы.

Деннис Хаджикадунич в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги появился на поле уже 4 раза, отличившись одной жёлтой карточкой.