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Россия. Премьер-лига

Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»

04 Августа 2021 • 20:56 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Юрий Сёмин, который недавно был представлен новым главным тренером «Ростова», дал комментарий по поводу своего соглашения c командой.

«Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти и становиться лучше», - сказал Юрий Сёмин «Спорт-Экспрессу». Также российский специалист упомянул, что ростовская команда довольно молодая, поэтому, чтобы усовершенствоваться, ребята должны полностью отдаваться на поле и бороться за места в первой половине турнирной таблицы.

Стоит напомнить, что четвёртого августа Сёмин сменил своего предшественника – Валерия Карпина на месте главного тренера команды. По инициативе руководства клуба, строк действия нового контракта истекает в конце июня 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Юрий Сёмин
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