Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»

Юрий Сёмин, который недавно был представлен новым главным тренером «Ростова», дал комментарий по поводу своего соглашения c командой.

«Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти и становиться лучше», - сказал Юрий Сёмин «Спорт-Экспрессу». Также российский специалист упомянул, что ростовская команда довольно молодая, поэтому, чтобы усовершенствоваться, ребята должны полностью отдаваться на поле и бороться за места в первой половине турнирной таблицы.

Стоит напомнить, что четвёртого августа Сёмин сменил своего предшественника – Валерия Карпина на месте главного тренера команды. По инициативе руководства клуба, строк действия нового контракта истекает в конце июня 2023 года.