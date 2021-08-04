Сёмин в присутствии Карпина был представлен игрокам «Ростова»

Новоиспечённый наставник «Ростова» Юрий Сёмин в присутствии экс-коуча клуба Романа Ерёменко был представлен игрокам команды. Соответствующее видео размещено на официальной странице ростовского клуба в «Инстаграме».

«Для меня это большая честь — работать в «Ростове». Потому что город футбольный. Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», - сказал Сёмин, обращаясь к своим подопечным.

Кроме того, Юрий Сёмин отметил, что самое главное – работать, ведь болельщики ростовской команды должны быть довольны успехами своего любимого клуба.

Юрий Сёмин возглавил «Ростов» сегодня. Первый поединок под руководством специалиста команда сыграет против «Химок» 8 августа.