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Россия. Премьер-лига

Сёмин в присутствии Карпина был представлен игрокам «Ростова»

04 Августа 2021 • 16:10 Комментировать (5)
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Новоиспечённый наставник «Ростова» Юрий Сёмин в присутствии экс-коуча клуба Романа Ерёменко был представлен игрокам команды. Соответствующее видео размещено на официальной странице ростовского клуба в «Инстаграме».

«Для меня это большая честь — работать в «Ростове». Потому что город футбольный. Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», - сказал Сёмин, обращаясь к своим подопечным.

Кроме того, Юрий Сёмин отметил, что самое главное – работать, ведь болельщики ростовской команды должны быть довольны успехами своего любимого клуба.

Юрий Сёмин возглавил «Ростов» сегодня. Первый поединок под руководством специалиста команда сыграет против «Химок» 8 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Валерий Карпин Юрий Сёмин РПЛ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ингерман
04 Августа 2021 в 16:45
ай клинсманны уперед.. на вашем сайте осталось 1,5 землекопа.. идите в баню.. )))
Crocodile
04 Августа 2021 в 16:53
"оне подохнуть, а мыврай" ) тока аву скомунижженую пущай вернуть
ингерман
04 Августа 2021 в 17:28
ай а иде + дедушке.. )))
ингерман
04 Августа 2021 в 16:23
Новоиспечённый наставник «Ростова» Юрий Сёмин в присутствии экс-коуча клуба Романа Ерёменко.. ))) ========================================= ай вы кады новостя штампуетя бутылек пивасика иногда изо рта вынямывайте.. савсем уж пазоритесь.. )))
ингерман
04 Августа 2021 в 16:31
ай о чет-то я.. это-ж фуцбол-юмор-фм занимаец свою нишу.. )))
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