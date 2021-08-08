Черевченко: «Рад, что Юрий Палыч вернулся на тренерскую работу»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Победный состав не меняют?

- Мы неделю видели своих ребят, кто в каком состоянии, кто что выполняет на поле, там есть ребята, которые готовы выйти на замену.

- У вас сегодня очень интересное противостояние в тренерском плане, все-таки Юрий Палыч Сёмин. Вы как-то говорил, что он для вас как отец в футбольном плане. В связи с этим есть какое-то желание как ученик превзойти учителя или что-то подобное?

- Да нет, у меня обычное настроение, к каждой игре готовлюсь одинаково, кто бы не был тренером. Просто я рад, что Юрий Палыч вернулся на тренерскую работу.