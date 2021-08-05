В четверг Юрий Сёмин приступает к своим обязанностям в качестве главного тренера «Ростова». Пресс-служба клуба опубликовала в «Твиттере» видео с прибытием 74-летнего специалиста в Ростов-на-Дону.

После прибытия на поезде РЖД Сёмин выходит из вагона и произносит фразу: «Думали, конечная? Нет. Всё только начинается».

Напомним, что Юрий Сёмин находился без клуба на протяжении 14 месяцев. Опытный тренер подписал с «Ростовом» контракт на два сезона.

После двух сыгранных туров чемпионата России «Ростов» не имеет набранных очков в своём активе.