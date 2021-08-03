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Россия. Премьер-лига

Кирьяков: «Решение Карпина оптимальное» эксклюзив

03 Августа 2021 • 15:06 Комментировать (1)
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Я думаю, для Карпина это решение правильное. Был результат неудачного старта, а дальше могло быть только хуже. Конечно, взвесив все за и против, Карпин принял такое решение, которое в принципе оптимальное. В такой ситуации произошла бы еще пара неудачных игр, и что бы началось. А так, понятно, что не получилось в первых двух турах, и тренер непосредственно переключится полностью на работу со сборной. Так что, в этой ситуации все нормально.

Я думаю, так будет лучше и для «Ростова», и для сборной. Сидеть на двух стульях - не лучший вариант. Был, конечно, вариант совмещения, но для этого нужен положительный результат. Если бы «Ростов» набрал, например, 4 очка в двух турах, было бы совсем другое настроение. А когда два поражения, и идёт борьба за то, чтобы быстрее покинуть нижнюю часть турнирной таблицы, это нервы. А работа в сборной тоже нервы. В таком случае могло быть все совсем плохо и там, и там», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Кирьяков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
03 Августа 2021 в 16:41
Оптимальным был бы уход ещё и из сборной.
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