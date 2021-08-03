«Ростов» оригинально попрощался с Карпиным

«Ростов» оригинально попрощался со своим экс-главным наставником Валерием Карпиным. Команда приехала к Валерию Георгиевичу в гости и подарила специалисту торт. Соответствующее видео опубликовано в официальном «Инстаграме» клуба.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», - написано в сообщении ростовчан.

Ранее Валерий Карпин покинул тренерский мостик «Ростова» для полной концентрации внимания на сборной России. В первых двух турах «Ростов» под руководством Карпина не набрал ни одного зачетного балла, проиграв московскому «Динамо» и питерскому «Зениту».