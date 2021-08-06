Канчельскис: «Шомуродов - молодец, а нашим паспортистам ничего не надо»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход игрока сборной Узбекистана Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому». Нападающий с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов».

Он заявил, что Шомуродов молодец, так как не побоялся, пошёл в «Дженоа», а оттуда попал в топ-клуб. Сейчас будет играть под руководством Жозе Моуринью, который является одним из лучших тренеров мира.

Канчельскис добавил, что российские футболисты сидят дома и не хотят уезжать из-за российского паспорта.

Экс-игрок сборной России напомнил, что Валерий Карпин раскрыл Шомуродова и вселил в него уверенность, пишет Sport24.