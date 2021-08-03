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Россия. Премьер-лига

Деменко: «Карпин попробовал совмещение и понял, что он не успевает просто» эксклюзив

03 Августа 2021 • 14:57 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Он прекрасно все понимает, он попробовал совмещение и понял, что он не успевает просто. Обеими командами надо заниматься, в сборной тоже нужно решать вопросы, наверняка РФС постоянно звонит, спрашивает, постоянные телефонные разговоры. Естественно, все это отвлекает от работы в клубе. Поэтому я считаю, что Карпин принял правильное решение. Тем более, у него хорошие отношения с президентом клуба: какая бы ситуация не произошла в сборной, он наверняка будет рад видеть его снова.

Насколько первые два поражения «Ростова» связаны с совмещением? «Ростов» - неплохая команда, которая бьется. Но этого им не хватило. Против «Зенита» играть очень тяжело, питерцы сейчас в хорошей форме, они классом выше, и это сказывалось, несмотря на старания команды Карпина. А что касается матча с «Динамо», то это была худшая игра «Ростова». Там «Динамо» полностью переиграло соперника. Для успешной дальнейшей работы клуба Валерий Карпин, наверное, и принял такое решение», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Максим Деменко
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