Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Он прекрасно все понимает, он попробовал совмещение и понял, что он не успевает просто. Обеими командами надо заниматься, в сборной тоже нужно решать вопросы, наверняка РФС постоянно звонит, спрашивает, постоянные телефонные разговоры. Естественно, все это отвлекает от работы в клубе. Поэтому я считаю, что Карпин принял правильное решение. Тем более, у него хорошие отношения с президентом клуба: какая бы ситуация не произошла в сборной, он наверняка будет рад видеть его снова.

Насколько первые два поражения «Ростова» связаны с совмещением? «Ростов» - неплохая команда, которая бьется. Но этого им не хватило. Против «Зенита» играть очень тяжело, питерцы сейчас в хорошей форме, они классом выше, и это сказывалось, несмотря на старания команды Карпина. А что касается матча с «Динамо», то это была худшая игра «Ростова». Там «Динамо» полностью переиграло соперника. Для успешной дальнейшей работы клуба Валерий Карпин, наверное, и принял такое решение», - сказал Деменко.