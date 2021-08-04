Отец Романа Ерёменко исключил возвращение сына в «Ростов»

Возвращение известного футболиста Романа Ерёменко в «Ростов» невозможно. Об этом рассказал отец футболиста Алексей Ерёменко.

«Его возвращение в «Ростов» исключено. Рома твердо решил, что этап карьеры в России завершен», - поведал Ерёменко-старший в интервью Sport24.

Также отец игрока отметил, что новому тренеру «Ростова» будет сложно повлиять на Романа, ведь тот даже не рассматривает предложения из России, хотя такие есть.

Сегодня стало известно о назначении на пост рулевого «Ростова» Юрия Сёмина. Специалист сменит в технической зоне Валерия Карпина, принявшего решение полностью сосредоточиться на работе в национальной команде России.