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Россия. Премьер-лига

Сенников: «В его возрасте Сёмин может преподнести какие-то сюрпризы» эксклюзив

04 Августа 2021 • 14:04 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Для «Ростова» было важно взять опытного тренера, который в непростой ситуации придет, сможет разобраться с футболистами и быстро поставить игру. Наверное, кандидатур, которые мгновенно могут это сделать, а российском футболе немного. Самые топовые тренеры без работы - Сëмин и Бердыев, а первую очередь обращали внимание на них. Хорошо, что Юрий Павлович согласился. Это будет для него очередной вызов. В его возрасте он может преподнести какие-то сюрпризы. Всегда интересно, когда Сёмин у руля команды.

Понятно, что в такой ситуации очень сложно что-то мгновенно предпринять. Но если будет время, то он наверняка сможет создать боеспособный коллектив, наладить игру, и вполне возможно, что у него может получиться создать вот эту семью, чтобы в коллективе все были друг за друга, как семья», - сказал Сенников. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Дмитрий Сенников
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