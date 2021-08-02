На пост главного тренера «Ростова» претендуют три человека

После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» на его место претендуют Дан Петреску, Мурад Мусаев и Станимир Стоилов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Процесс переговоров, разумеется, еще не был запущен. Тем не менее, все трое готовы занять вакантный пост и будут рассматриваться руководством клуба. Дан Петреску уже работал в российском чемпионате с «Кубанью» (2010-12, 2016) и московским «Динамо» (2012-2014), а последней его командой был румынский «ЧФР Клуж». Мурад Мусаев в апреле подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Болгарин Станимир Стоилов несколько лет работал с «Астаной» (2014-2018) и сборной Казахстана (2018-19).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги «Ростов» стартовал с двух поражений.