Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове»

Валерий Карпин провел заключительную тренировку на посту главного тренера «Ростова», пишет телеграм-канал клуба.

В своем прощальном обращении «Ростов» поблагодарил бывшего наставника за тот вклад в развитие клуба, который он внес в течение последних трех с половиной лет, а также пожелал успехов в работе со сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. Лучшим его достижением было пятое место в сезоне 2019/20. Об уходе специалиста было объявлено в понедельник. Он решил отказаться от совмещения и отдать все время национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин.