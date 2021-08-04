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Россия. Премьер-лига

Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове»

04 Августа 2021 • 22:18 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Валерий Карпин провел заключительную тренировку на посту главного тренера «Ростова», пишет телеграм-канал клуба.

В своем прощальном обращении «Ростов» поблагодарил бывшего наставника за тот вклад в развитие клуба, который он внес в течение последних трех с половиной лет, а также пожелал успехов в работе со сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. Лучшим его достижением было пятое место в сезоне 2019/20. Об уходе специалиста было объявлено в понедельник. Он решил отказаться от совмещения и отдать все время национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» стал Юрий Сёмин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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