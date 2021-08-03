Хадльгримссон: «Мне было бы интересно поработать с «Ростовом», но никто не звонил»

Экс-тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон дал комментарий о том, действительно ли он может возглавить «Ростов».

«Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле», - сообщил исландский тренер «РБ Спорту». Ростовскую команду Хеймир знает неплохо, поскольку там раньше выступали его бывшие подчинённые по сборной. Также специалист упомянул, что был бы не против поработать с «жёлто-синими» и лично знаком c руководителями клуба, которые, в свою очередь, являются очень хорошими людьми.

Тренер обрёл свою популярность после фантастического выступления сборной Исландии на Евро-2016, где команда неожиданно прошла в четвертьфинал.

Последние три сезона Хадльгримссон отработал с «Аль-Араби», но его контракт уже истёк.