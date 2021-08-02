«Ростов» может назначить бывшего тренера «Динамо»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков может возглавить «Ростов», сообщает Sport24.

Бывший наставник московского «Динамо» попал в список претендентов, где находятся фамилии как российских, так и иностранных специалистов. Ранее стало известно, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ростова» входят еще минимум три человека. Сообщается, что для руководства «Ростова» Новиков является одним из фаворитов. Впрочем, официальное объявление последует в течение этой недели.

Новиков был уволен из «Динамо» в сентябре прошлого года, отработав в клубе меньше сезона.

Сегодня «Ростов» покинул Валерий Карпин, который решил сосредоточиться на работе со сборной России. Текущий сезон ростовчане начали с двух поражений в чемпионате.