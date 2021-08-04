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Россия. Премьер-лига

Терёхин: «За тройку Юрий Павлович точно будет биться, однозначно» эксклюзив

04 Августа 2021 • 14:17 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Бывший футболист «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Я считаю, что Валерий Георгиевич, что Юрий Павлович по характеру одинаковые. Они оба импульсивные, правдолюбы, всегда говорят футболистам в лицо, все как есть, ничего не скрывая. Для «Ростова» это хорошее назначение, в принципе ничего не поменялось. И Карпин, и Сёмин - тренеры-максималисты, и, как я уже сказал, одинаковые по характеру.

Какие задачи будет ставить перед собой Сёмин? Я думаю, за тройку Юрий Павлович точно будет биться, однозначно. Он всегда претендовал на высокие места во всех командах. Состав у «Ростова» хороший, наверное, кого-то доберут ещё. Теперь вообще интересно будет смотреть за «Ростовом». Думаю, и болельщиков с назначением Юрия Павловича им прибавится», - сказал Терехин.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Юрий Сёмин Олег Терёхин
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