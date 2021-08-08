Сёмин выбрал состав на свой дебютный матч в «Ростове»

В воскресенье Юрий Сёмин будет проводить дебютный матч в качестве главного тренера «Ростова». «Жёлто-синие» в третьем туре российской Премьер-лиги будут играть против «Химок» на поле соперника. Сёмин включил в стартовый состав команды таких исполнителей:

Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.

Матч между «Химками» и «Ростовом» начнётся в 17:30 по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за ходом противостояния в подробной текстовой трансляции.

После двух туров «Химки» имеют в своём активе три очка. «Ростов», в свою очередь, очков ещё не набирал.