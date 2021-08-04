Лебедев: «Ростов» взял лучшего тренера в РПЛ»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации и болельщик московского «Локомотива» Игорь Лебедев высказался о назначении Юрия Сёмина на тренерский мостик «Ростова».

Юрий Сёмин сегодня официально занял должность, сменив Валерия Карпина, принявшего решение сконцентрироваться на работе исключительно в национальной команде России.

«Клуб «Ростов» на сегодняшний день взял лучшего тренера из тех, кто есть в РПЛ», - сказал Лебедев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Депутат также добавил, что «Ростов» в текущем сезоне может составить конкуренцию другим клубам в борьбе за еврокубки, а в следующей кампании претендовать на медали.

Первый поединок под руководством Сёмина «Ростов» проведет против подмосковных «Химок» восьмого августа.