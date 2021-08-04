Мостовой высказался об уходе Карпина из «Ростова»

Известный в прошлом футболист, бывший полузащитник национальной команды России Александр Мостовой высказался об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

«Я еще две недели назад сказал, что если ростовчане проиграют на старте два-три матча подряд, Карпин может уйти из клуба. Так и получилось», - передаёт слова Мостового Sportbox.

Мостовой также отметил, что стоило сразу выбирать что-то одно между «Ростовом» и сборной России. В пример бывший футболист привёл провал национальной команды на Евро-2016, когда работу в ней Леонид Слуцкий совмещал с работой в ЦСКА. По мнению Мостового, это должно было послужить уроком для РФС.

Валерий Карпин покинул тренерский мостик «Ростова» сегодня, а ему на смену пришёл Юрий Сёмин, ранее добивавшийся успехов у руля московского «Локомотива».