Гамула: «Возглавить «Ростов»? Мало ли чего я хочу»

Игорь Гамула отреагировал на уход Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

Специалист, который сам когда-то возглавлял ростовский клуб, высказал свое мнение Sport24. Гамула считает, что решение Карпина не связано с поражениями команды в российской Премьер-лиге на старте сезона. Он полагает, что стороны просто в личном разговоре решили, как будет лучше всем.

Также Игорь Васильевич ответил на вопрос по поводу того, желает ли он снова поработать в «Ростове». «Мало ли чего я хочу. Например, я в космос хотел бы полететь, но пока не получается», - прокомментировал тренер.

Напомним, что с основой командой «Ростова» Гамула работал в 2014 году.