Сёмин начал двигать «Ростов» вперёд: Победа упущена, но набрано первое очко

Ранневечерний воскресный в РПЛ оказался занят «Химками» и «Ростовом»

«Ростов» сейчас вызывает интерес прежде всего как новая команда Юрия Сёмина. Авторитетный возрастной специалист сменил на посту дончан тоже достаточно авторитетного, но относительно молодого Валерия Карпина, сосредоточившегося на сборной России. Назначение Сёмина – это знак, что «Ростов» не собирается довольствоваться борьбой за выживание, а намерен решать более высокие задачи. В матче с «Химками» Палычу симметрично противостоял не кто-нибудь, а Игорь Черевченко, в своё время игравший и тренировавший под его руководством в «Локомотиве».

Ростовчанам было негоже продолжать негатив начала сезона и терпеть третье поражение кряду. Кроме того, смена главного тренера традиционно взбадривает футболистов, которые стремятся показать себя с лучшей стороны перед новым полевым командиром. Ну и наконец спустя полгода в строй и в старт «жёлто-синих» вернулся восстановившийся от травмы Норманн. Ему удалось подготовить почву для голевой атаки ростовчан на семнадцатой минуте. Лантратов выбил мяч от ворот, Норманн сыграл по нему головой на центральной линии, и транзитом через двух химчан снаряд пришёл к Хашимото. Японец проникающим пасом вывел на свободное пространство Комличенко, который загнал круглого в правый угол (0:1).

«Красно-чёрные» пытались биться впереди, но у них там мало что получалось. Были какие-то попытки со стороны Дагерстоля, Набиуллина и Сабовича, но их заблокировали. На лицо Мамаева хлынула кровь из-за столкновения головами с Себаи, однако менять Павла не пришлось. В районе получаса игры гости упустили неплохой момент. Полоз прострелил слева, Лантратов отбил перед собой, а Хашимото с подбора угодил в подкатившегося Филина. Вскоре напомнил о своей легендарной эмоциональности Юрий Сёмин, возмутившийся судейством и спровоцировавший арбитра на жёлтую карточку.

После перерыва «Ростов» сосредоточился на разрушении, пытаясь удержать синицу в руке, а не поймать журавля в небе. Двадцать минут визитёрам удавалось сдерживать «Химки», которым недоставало пресловутого последнего паса. Но если не получается создать момент с игры, можно добиться момента на стандарте. Трошечкин пустился в забег справа параллельно лицевой и недалеко навесил. После рикошета мяч прилетел в зону к Осипенко и Себаи – первый опасно взмахнул ногой к лицу второго, и тот упал. Дальше по мячу попал Набиуллин, которому вслед за этим по ноге попал Байрамян. Подключился ВАР, Шадыханов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти за фол недоумевавшего Байрамяна. Глушаков на исполнении одиннадцатиметрового не подкачал, раскидав мяч и вратаря по разным углам (1:1).

Ответный гол хозяев приоткрыл игру. «Химки» нелегитимно забили второй мяч – офсайд и отмена взятия ворот лайнсменом. «Ростов» перестроился на атакующий вариант, порою возникал обмен перспективными атаками. Хашимото промахнулся мимо створа, Соколов на контрвыпаде пробил в руки Песьякова. Гости за короткое время разразились двумя мощными выстрелами – Фольмер рубанул в штангу, Лантратов справился с добиванием Глебова. И тут гости решили вновь откатиться назад и сыграть концовку от обороны. «Химки» не смогли вскрыть защиту соперника и довольствовались своей первой ничьей в сезоне. А для «Ростова» это ещё и первое очко в чемпионате. Сёмин стартовал с ничейного исхода. Как он любит говаривать сам, одно очко – это движение вперёд.

Кирилл Иванцов