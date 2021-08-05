Сёмин записал видеообращение к болельщикам «Ростова» - видео

Юрий Сёмин, которого сегодня назначили на пост главного тренера «Ростова», записал видеообращение к болельщикам ростовской команды.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб», - говорит в видео Юрий Павлович на официальном Twitter-аккаунте «жёлто-синих». Также 74-летний специалист акцентировал внимание на том, что помнит все традиции местного футбола и осознаёт всю ответственность перед фанатами и руководством команды.

Последний год Сёмин провёл в отпуске. До этого c августа 2016 года тренер руководил московским «Локомотивом». За это время он один раз побеждал в чемпионате и Суперкубке России, a также, дважды праздновал триумф в Кубке страны.