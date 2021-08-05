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Россия. Премьер-лига

Сёмин записал видеообращение к болельщикам «Ростова» - видео

05 Августа 2021 • 00:09 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Юрий Сёмин, которого сегодня назначили на пост главного тренера «Ростова», записал видеообращение к болельщикам ростовской команды.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб», - говорит в видео Юрий Павлович на официальном Twitter-аккаунте «жёлто-синих». Также 74-летний специалист акцентировал внимание на том, что помнит все традиции местного футбола и осознаёт всю ответственность перед фанатами и руководством команды.   

Последний год Сёмин провёл в отпуске. До этого c августа 2016 года тренер руководил московским «Локомотивом». За это время он один раз побеждал в чемпионате и Суперкубке России, a также, дважды праздновал триумф в Кубке страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Юрий Сёмин
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