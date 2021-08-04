Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения в «Ростов» Юрия Сёмина.

- Уже поздравили Юрия Сёмина с назначением?

- Конечно, поздравил. Разве что не выпили за это.

- Как вы восприняли назначение Юрия Палыча тренером «Ростова»?

- Никакого удивления не было. Наоборот, я ждал и хочу выразить благодарность «Ростову», который по достоинству оценил его возможности, невзирая на возраст. Хочу пожелать Сёмину и его новому клубу успехов. Думаю, что ростовчане сделали правильный выбор, и Юрий Палыч еще раз докажет, что его возможности многие недооценивали. При этом хочу сказать, что в футболе нет волшебников и на все нужно время. На создание команды тоже. Уже имеющийся коллектив надо направить в то русло, которое необходимо Сёмину и руководству «Ростова».

- Сколько времени на это потребуется?

- Ждать громких успехов в этом сезоне не стоит. Здесь нужна стабилизация, а дальше пойдет прогресс и движение на развитие.

- Многие эксперты считают, что с приходом Сёмина «Ростов» может побороться за еврокубкаи уже в этом сезоне. Вы так не считаете?

- Не стал бы торопиться. Но то, что мы увидим конкурентоспособную команду из-под рук Сёмина, я не сомневаюсь.

- То есть, его основной задачей будет построение команды на будущее?

- Конечно. Нужно выстроить команду по своему представлению. А потом работать на развитие.

- Сёмин у всех ассоциируется с «Локомотивом». Есть что-то общее у «железнодорожников» и «Ростова», как думаете?

- Сёмин – не догматик, а творец. Исходя из того, что у него есть под руками, он будет выстраивать свою работу. Он трудился во многих командах, которые отличались по многим компонентам. Единственно, что было общего – результат.

- Кстати, Сёмин хотел поработать в «Локомотиве» с Комличенко, но тогда это не удалось. Теперь в «Ростове» будет такая возможность.

- Это хорошо, когда сливаются воедино желания и возможности.

- Какие будут первые шаги Сёмина, ведь команда потерпела два поражения? Нужно менять психологию футболистов?

- Первые шаги – ближайшее знакомство с ребятами, чтобы определиться с их возможностями и перспективами, а также формирование у новой команды своих идей, присущих ему, и понимания, которое он имеет об этой команде. Сёмин будет формировать направление работы, суммируя полученное впечатление. Затем пойдут требования и формирование направления работы, исходя из идей, которые он посчитает нужным привнести в «Ростов».

Елена Григорьевская