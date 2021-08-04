Червиченко: «Сёмин - лучший выбор для «Ростова», с ним можно побороться за еврокубки»

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», высказался о назначении Юрия Сёмина главным тренером «Ростова».

«Юрий Палыч - лучший выбор для «Ростова», как именитый тренер, завоевавший множество наград. С Сёминым ростовчане смогут побороться за еврокубки», - поведал Червиченко в беседе с журналистом Sport24.

74-летний наставник заключил с «жёлто-синими» двухлетний контракт. У руля команды Сёмин сменил Валерия Карпина, перешедшего на работу в сборную России.

Первый поединок под руководством нового тренера «Ростов» проведет 8 августа. Соперником будут подмосковные «Химки».