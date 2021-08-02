Гаджиев поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»

Уход Валерия Карпина из «Ростова» был с пониманием принят в России. Многие отзываются о решении наставника как о правильном шаге.

В стороне не остался и Гаджи Гаджиев. Член технического комитета РФС и бывший тренер сборной России высказал свое мнение «Спорт-Экспрессу». Он заявил, что такой поворот событий был лишь вопросом времени, тем более, что «Ростов» начал розыгрыш РПЛ с двух поражений кряду. «Считаю, это правильное решение Валерия Георгиевича. На одной-то работе мы ошибки совершаем, а тут две», - сказал Гаджиев.

Отметим, что только в феврале 2020 года Карпин на 5 лет продлил соглашение с уже бывшим клубом.