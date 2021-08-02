Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Гаджиев поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»

02 Августа 2021 • 22:14 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
1000 рублей бесплатная ставка

Уход Валерия Карпина из «Ростова» был с пониманием принят в России. Многие отзываются о решении наставника как о правильном шаге.

В стороне не остался и Гаджи Гаджиев. Член технического комитета РФС и бывший тренер сборной России высказал свое мнение «Спорт-Экспрессу». Он заявил, что такой поворот событий был лишь вопросом времени, тем более, что «Ростов» начал розыгрыш РПЛ с двух поражений кряду. «Считаю, это правильное решение Валерия Георгиевича. На одной-то работе мы ошибки совершаем, а тут две», - сказал Гаджиев.

Отметим, что только в феврале 2020 года Карпин на 5 лет продлил соглашение с уже бывшим клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Сборная России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Aleksandr Aleksandr
02 Августа 2021 в 22:47
Удивляет тупость функционеров российского футбола.Карпин ничего не показал как тренер Ростова.Не думаю что он проявит себя в работе со сборной.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 1:2 Сочи 2.7 3.15 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Августа
22:53 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» на выезде смог удержать победу над «Ахматом» - видео видео
22:28 · Россия. Премьер-лига
На пост главного тренера «Ростова» претендуют три человека
22:14 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»
22:04 · Кубок России
«Енисей» – «Акрон»: прогноз на матч 1/64 финала Кубка России
22:01 · Россия. Премьер-лига
Первая осечка Талалаева: «Сочи» в эмоциональном матче превозмог «Ахмат» на выезде
21:51 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Теперь внимание Карпина будет сосредоточено только на сборной»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Новый бык в городе»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Черданцев считает, что российскому футболу не нужны иностранные специалисты
20:24 · Россия. Премьер-лига
Во время матча «Ахмат» - «Сочи» работники стадиона убрали с поля змею
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» интересовался игроками «Динамо»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Сочи» - наверное, один из самых организованных клубов России»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Особенно в родных стенах «Ахмат» всегда агрессивен и играет до последней минуты»
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Сочи» - 1:2 (закончен)
19:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Кардозу переходит в турецкий клуб
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Вильярреал» включился в борьбу за Азмуна
Все новости