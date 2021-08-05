Хавбек «Химок» Илья Кухарчук опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» забавное видео. В его начале футболист анонсирует возможность познакомиться с Криштиану Роналду. На самом же деле в гостиничном номере оказывается Денис Глушаков с вениками для бани.

Глушаков спросил у Кухарчука, «принёс ли он холодненького». Когда Илья предлагает Денису «кока-колу», тот призывает отдать её Станиславу Черчесову.

Стоит напомнить, что во время одной из пресс-конференций на чемпионате Европы Станислав Черчесов попил «кока-колы» из бутылки, которая стояла на столе. Криштиану Роналду же ранее запомнился тем, что он убрал бутылки из кадра, призывая людей не употреблять газированные напитки.