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Россия. Премьер-лига

«Встреча с Криштиану»: Кухарчук показал забавное видео с Глушаковым видео

05 Августа 2021 • 16:41 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Хавбек «Химок» Илья Кухарчук опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» забавное видео. В его начале футболист анонсирует возможность познакомиться с Криштиану Роналду. На самом же деле в гостиничном номере оказывается Денис Глушаков с вениками для бани.

Глушаков спросил у Кухарчука, «принёс ли он холодненького». Когда Илья предлагает Денису «кока-колу», тот призывает отдать её Станиславу Черчесову.

Стоит напомнить, что во время одной из пресс-конференций на чемпионате Европы Станислав Черчесов попил «кока-колы» из бутылки, которая стояла на столе. Криштиану Роналду же ранее запомнился тем, что он убрал бутылки из кадра, призывая людей не употреблять газированные напитки.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Илья Кухарчук
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