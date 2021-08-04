«Ростов» рассматривал одну лишь кандидатуру Сёмина на пост главного тренера

Арташес Арутюнянц, занимающий пост президента «Ростова», рассказал, что клуб рассматривал кандидатуру исключительно Юрия Сёмина на позицию рулевого команды. Варианты с другими специалистами не рассматривались.

«Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание», - сказал Арутюнянц в интервью «Спорт-Экспрессу».

Президент клуба также подчеркнул, что «Ростов» и Юрий Сёмин уже определили цели на новый сезон, однако пока не стал их раскрывать.

Последним клубом, тренером которого был Юрий Сёмин, является московский «Локомотив». Специалист работал в команде с 2016 по 2020 год.