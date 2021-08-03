Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Я думаю, что это решение абсолютно правильное. Все-таки на два фронта работать очень сложно. К тому же, у него ещё и опыта такого нет. Я думаю, что он принял верное решение. Сборной это должно пойти на пользу, потому что теперь Карпин сосредоточится только на работе с национальной командой и будет уделять ей внимание», - сказал Тарханов.