Губерниев прокомментировал назначение Сёмина в «Ростов»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение «Ростовом» главным наставником команды Юрия Сёмина, известного успехами, достигнутыми в разное время у руля «железнодорожников» из «Локомотива».

«Сёмин мог бы попивать вино из своих погребов, но он ищет новые вызовы», - сказал Губерниев в интервью Sport24.

Комментатор также отметил, что заглядывать в паспорт Юрия Сёмина не имеет смысла – он молод телом и душой, а также очень трудолюбив и мастеровит.

О назначении Юрия Сёмина рулевым «Ростова» стало известно сегодня. 74-летний специалист сменит в технической зоне Валерия Карпина, решившего полностью посвятить себя работе в сборной России.