Норманн: «Нам немного не повезло с пенальти, мы должны были выигрывать этот матч»

Лучший футболист матча «Химки» - «Ростов» (1:1) Матиас Норманн поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я чувствую себя хорошо. Конечно, это великолепное чувство вернуться на поле и помогать команде. По поводу игры - нам сегодня немного не повезло с пенальти, мы должны были выигрывать этот матч.

- Скажите, как проходят тренировки при новом главном тренере Юрии Сёмине? Как это смотрится изнутри?

- Честно, я счастлив, у нас есть новый тренер. У меня очень хорошие впечатления от него. Прошла неделя, мы сейчас смотрим новые взаимоотношения.