Болельщики, фанаты, трансферы: чего стоит ждать от возвращения Сёмина в большой футбол

Не прошло и пары дней, как новоиспечённый тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов», добавив приставку «экс-» к своей должности в донском клубе. Тепло попрощавшись с тренером, болельщики стали ждать новой кандидатуры.

Из всего многообразия тренеров сегодня Сёмин — точно не самый ожидаемый и очевидный вариант в ростовский клуб. Разброс был настолько велик, что привычные «гости» вакантных тренерских подборок Мусаев и Бердыев «миксовались» с ещё менее очевидными вариантами, — например, Стойлов или Новиков. Но говорит ли это о том, что неожиданность назначения является ошибкой? Тут стоит поразмышлять.

Какие трансферы будут под Сёмина

В первую очередь надо подумать о том, кем может усилиться «Ростов». Откровенно говоря, Юрий Павлович не является ярым сторонником постоянных «мутаций», собственно, отчасти этим руководство и мотивировало его уход из клуба. Ему важна стабильность и чёткость в построении крепкого состава.

В таких раскладах клубу в первую очередь будет необходима лёгкая и креативная «десятка». В схеме Карпина данную позицию делили номинальный опорник Хашимото и достаточно гибкий в плане позиционного выбора, но оттого не самый креативный Мамаев. Оба — явно не те, кого там захочет увидеть Сёмин.

Японец — игрок опорной зоны, возможно, «чистой» полузащиты, но точно не тонкая «десятка». Всё-таки 8 голевых передач за две с половиной сотни матчей — не гроссмейстерский результат. Что касается Павла, то тут ситуация с двойным дном. Если Сёмин решит перейти на привычную для него схему с двумя игроками в опорной зоне, то тогда место в основе Павел, скорее всего, потеряет, так как ему просто не найдётся роли. А если даже и будет, то отношение тренера-консерватора к будущему игрока предугадать едва ли возможно.

Российский футбол — это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев, — признавался новый коуч ростовчан Сёмин в одной их своих социальных сетей.

Чем это назначение интересно нейтральному болельщику

Лучше, чем Василий Уткин, кажется, данное подписание и не описать.

«Сёмин принимает Ростов! Ну вот и замечательно. А то скучнеть как-то стало. Для нас ситуация win-win – или получится интересно, или хоть поржём», — отреагировал Василий в своем Telegram-канале.

В харизме и медиаактивности Сёмин точно не хуже Карпина! Активная ростовская пресса наверняка будет «обыгрывать» персону главного тренера при каждом удобном случае. От клуба — игры с болельщиками, крутые превью, имиджевая перестройка, от Сёмина — личные счёты и амбиции. Скучно тут точно не будет.

А чего ожидать фанатам

Но что касается самого главного — непосредственно игры — уже не всё так радужно. Сёмин идет на рискованный шаг: в далеко не молодом возрасте решиться на такой пост — это авантюрно, ведь клубу нужно было перестроиться ещё при Карпине.

Валерий Георгиевич объективно провёл лишь один относительно сильный сезон в «Ростове», забравшись на 5-е место. В остальном — два раза на 9-е, и в первый неполный сезон — 11-е место. Да, при Карпине раскрылось множество качественных игроков: Байрамян, Шомуродов, Гулиев, Норманн и многие другие. Но цифры в данном случае остаются строги и во многом показательны.

Что же касается сегодняшнего дня, то состав Сёмину придётся буквально вскормить и вырастить. Клубу сейчас стоит освежиться. Многие нынешние игроки основы в 26-27 лет находятся на пике, который, судя по результатам и ценам, не очень-то и высокий. А «в глубину» ушли молодые игроки, способные взбодрить состав. Поэтому на сегодня планы Сёмина остаются загадкой. Станет ли новый коуч в долгую перекраивать и омолаживать состав или примет «исходные данные» — открытый вопрос.

Парируя заявления Кикнадзе, Сёмин утверждал, что в «Локо» играет большое количество молодых игроков. Если Юрий Павлович будет придерживаться того же порядка, то ожидаемо будет увидеть рокировку и внедрение в состав более молодых игроков.

При таких раскладах это будет перестройка, хоть и небольшая. Точнее, Сёмин подготовит и воспитает хороший состав, заложив фундамент. Он даст дорогу молодым игрокам, готовя клуб к следующему тренеру, этапу. По такой логик, вряд ли будут продлевать двухгодичный контракт, ведь пары сезонов должно хватить, чтобы сформировать качественно новый «Ростов». Для коуча это может стать неповторимым опытом на закате его тренерской карьеры.

Марсель Арзуманян