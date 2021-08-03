Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу ухода Валерия Карпина из «Ростова».

- Как вы восприняли уход Валерия Карпина из «Ростова»?

- Я не против, чтобы он сосредоточился на сборной России. Хотя даже когда он совмещал посты, я считал, что в этом нет ничего страшного. Мне только непонятно, почему неделю назад Карпин хотел совмещать посты, а теперь понял, что это невозможно.

- Может, это связано с неудачным стартом «Ростова» в чемпионате?

- Может быть. Пусть Карпин теперь сосредоточится целиком на сборной. У него будет больше времени на национальную команду, что тоже неплохо.

- У нашей сборной теперь повышаются теперь шансы решить задачу?

- Это зависит от того, как будут играть футболисты. Карпин же не выходит на поле. Скорее всего, будут играть те же ребята, плюс-минус. Не думаю, что Карпин будет полностью обновлять состав или приглашать десять новых игроков. Человека четыре он может добавить, которых видит в сборной.

- Из «Ростова» он кого-то пригласит?

- «Ростов» - это одно, а сборная – другое. Поэтому не могу сказать.

- Как оцениваете шансы сборной России при Карпине?

- Группа у нас ровная. Все одинаковые. Игр еще предстоит много провести. Думаю, решающим будет матч с хорватами.

- А что теперь будет с «Ростовом» после ухода Карпина?

- А что будет? Назначат нового тренера, и команда будет дальше выступать в РПЛ. Ничего страшного не произошло.

- У вас нет ощущения, что Карпин бросил клуб в сложный момент?

- Да нет. Какой сложный момент? Чемпионат только начался. Прошло всего два тура. Мне почему-то кажется, что кто-то уже готовился занять место Карпина. Все это не просто так.

- Почему вам так показалось?

- Потому что разговоры про сборную и Карпина велись давно. Наверное, уже шли разговоры о том, кто его заменит. Возможно, с каким-то тренером уже велись переговоры. Думаю, сегодня клуб объявит имя нового наставника команды, потому что люди готовились к тому, что Карпин будет тренировать сборную, и искали ему замену. С кем-то наверняка разговаривали.

- А почему тогда Карпин изначально говорил, что хочет совмещать посты, если он готовился уйти?

- Не знаю, в чем здесь смысл. Но думаю, в ближайшее время клуб озвучит имя нового наставника.

- На игру с «Химками» «Ростов» повезет Кафанов. Есть ли у него шансы остаться, если вдруг «Ростов» при нем начнет побеждать?

- Я думаю, нет. Карпин же объявил, что Кафанов уходит в сборную с ним.

- Кто должен возглавить команду? Кто лучше бы ей подошел? Бердыев, Новиков, Петреску, Мусаев, которых сейчас называют кандидатами?

- Не знаю. Даже не могу предположить, кто придет, а гадать на кофейной гуще не хочется. Нужно подождать, кого назначат, и тогда уже это обсудим.

Елена Григорьевская