Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу ухода Валерия Карпина из «Ростова».
- Как вы восприняли уход Валерия Карпина из «Ростова»?
- Я не против, чтобы он сосредоточился на сборной России. Хотя даже когда он совмещал посты, я считал, что в этом нет ничего страшного. Мне только непонятно, почему неделю назад Карпин хотел совмещать посты, а теперь понял, что это невозможно.
- Может, это связано с неудачным стартом «Ростова» в чемпионате?
- Может быть. Пусть Карпин теперь сосредоточится целиком на сборной. У него будет больше времени на национальную команду, что тоже неплохо.
- У нашей сборной теперь повышаются теперь шансы решить задачу?
- Это зависит от того, как будут играть футболисты. Карпин же не выходит на поле. Скорее всего, будут играть те же ребята, плюс-минус. Не думаю, что Карпин будет полностью обновлять состав или приглашать десять новых игроков. Человека четыре он может добавить, которых видит в сборной.
- Из «Ростова» он кого-то пригласит?
- «Ростов» - это одно, а сборная – другое. Поэтому не могу сказать.
- Как оцениваете шансы сборной России при Карпине?
- Группа у нас ровная. Все одинаковые. Игр еще предстоит много провести. Думаю, решающим будет матч с хорватами.
- А что теперь будет с «Ростовом» после ухода Карпина?
- А что будет? Назначат нового тренера, и команда будет дальше выступать в РПЛ. Ничего страшного не произошло.
- У вас нет ощущения, что Карпин бросил клуб в сложный момент?
- Да нет. Какой сложный момент? Чемпионат только начался. Прошло всего два тура. Мне почему-то кажется, что кто-то уже готовился занять место Карпина. Все это не просто так.
- Почему вам так показалось?
- Потому что разговоры про сборную и Карпина велись давно. Наверное, уже шли разговоры о том, кто его заменит. Возможно, с каким-то тренером уже велись переговоры. Думаю, сегодня клуб объявит имя нового наставника команды, потому что люди готовились к тому, что Карпин будет тренировать сборную, и искали ему замену. С кем-то наверняка разговаривали.
- А почему тогда Карпин изначально говорил, что хочет совмещать посты, если он готовился уйти?
- Не знаю, в чем здесь смысл. Но думаю, в ближайшее время клуб озвучит имя нового наставника.
- На игру с «Химками» «Ростов» повезет Кафанов. Есть ли у него шансы остаться, если вдруг «Ростов» при нем начнет побеждать?
- Я думаю, нет. Карпин же объявил, что Кафанов уходит в сборную с ним.
- Кто должен возглавить команду? Кто лучше бы ей подошел? Бердыев, Новиков, Петреску, Мусаев, которых сейчас называют кандидатами?
- Не знаю. Даже не могу предположить, кто придет, а гадать на кофейной гуще не хочется. Нужно подождать, кого назначат, и тогда уже это обсудим.
Елена Григорьевская