Гамула отреагировал на назначение Сёмина в «Ростов»

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула высказался по поводу назначения Юрия Сёмина новым главным тренером команды. Сёмин сменил на тренерском мостике Валерия Карпина, решившего полностью сконцентрироваться на работе в сборной России.

Игорь Гамула выразил надежду на то, что у Юрия Сёмина в «Ростове» все получится. Гамула считает, что кандидатура Сёмина была одной из лучших для клуба.

«Думаю, что Юрий Павлович поставит перед футболистами самые высокие задачи — команда будет бороться за еврокубки», - сказал Гамула в интервью «Спорт-Экспрессу».

Первый матч под руководством Юрия Сёмина «Ростов» сыграет 8 августа против «Химок».