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Россия. Премьер-лига

Гамула отреагировал на назначение Сёмина в «Ростов»

04 Августа 2021 • 14:10 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула высказался по поводу назначения Юрия Сёмина новым главным тренером команды. Сёмин сменил на тренерском мостике Валерия Карпина, решившего полностью сконцентрироваться на работе в сборной России.

Игорь Гамула выразил надежду на то, что у Юрия Сёмина в «Ростове» все получится. Гамула считает, что кандидатура Сёмина была одной из лучших для клуба.

«Думаю, что Юрий Павлович поставит перед футболистами самые высокие задачи — команда будет бороться за еврокубки», - сказал Гамула в интервью «Спорт-Экспрессу».

Первый матч под руководством Юрия Сёмина «Ростов» сыграет 8 августа против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин Игорь Гамула РПЛ
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