Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Малафеев: «Назначение Сёмина — идеальное продолжение вектора работы Карпина в «Ростове»

06 Августа 2021 • 16:43 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

Он отметил, что экс-тренер «Локомотива» сумеет продолжить тот вектор развития, который предложил Карпин. Малафеев сказал, что возраст не должен быть проблемой для Сёмина, так как многие возрастные тренеры сумели добиться успеха на высоком уровне. В частности, он отметил Мирчу Луческу и Дика Адвоката.

Он добавил, что за спиной Сёмина находится колоссальный опыт и большие достижения в чемпионате России, пишет Sport24.

Напомним, что Юрий Сёмин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Юрий Сёмин Вячеслав Малафеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Уфа 1:0 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.47 4.6 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
17:32 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Я не бросила Тедеско даже после позорного поражения от «Уфы»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Зенит» предлагал на шикарных условиях забрать Сафонова»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» согласовал трансфер Азмуна в «Байер» слухи
16:43 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Назначение Сёмина — идеальное продолжение вектора работы Карпина в «Ростове»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о переходе Макарова официально
16:07 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объяснил, почему с «Уфой» не сыграет Мурило
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Кажется, Азмун в «Зените» уже не совсем мотивирован»
16:01 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 8 августа 2021
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал состав на матч с «Уфой»
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Мурильо объяснил, почему завершились переговоры со «Спартаком» эксклюзив
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Если так и дальше пойдёт, «Спартака» может не оказаться даже в средине таблицы РПЛ»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Салихова зовёт Попова на полиграф 1
14:29 · Россия. Премьер-лига
Гришин - о тренере для ЦСКА: «Нужен такой, как Газзаев»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Шварц: «Месси уже в Москве»
Все новости
Рекомендуем
 