Малафеев: «Назначение Сёмина — идеальное продолжение вектора работы Карпина в «Ростове»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

Он отметил, что экс-тренер «Локомотива» сумеет продолжить тот вектор развития, который предложил Карпин. Малафеев сказал, что возраст не должен быть проблемой для Сёмина, так как многие возрастные тренеры сумели добиться успеха на высоком уровне. В частности, он отметил Мирчу Луческу и Дика Адвоката.

Он добавил, что за спиной Сёмина находится колоссальный опыт и большие достижения в чемпионате России, пишет Sport24.

Напомним, что Юрий Сёмин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который возглавил сборную России.