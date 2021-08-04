Уткин - о Сёмине в «Ростове»: «Или получится интересно, или хоть поржём»

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на назначение Юрия Сёмина главным тренером «Ростова».

«Сёмин принимает «Ростов». Для нас ситуация win-win - или получится интересно, или хоть поржем», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

74-летний Сёмин подписал с клубом из Ростова-на-Дону двухлетний трудовой договор. Последним его местом работы был столичный «Локомотив».

После двух сыгранных туров «Ростов» занимает 15 позицию в таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет против «Химок». Игра состоится 8 августа.