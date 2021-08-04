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Россия. Премьер-лига

Уткин - о Сёмине в «Ростове»: «Или получится интересно, или хоть поржём»

04 Августа 2021 • 13:25 Комментировать (1)
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на назначение Юрия Сёмина главным тренером «Ростова».

«Сёмин принимает «Ростов». Для нас ситуация win-win - или получится интересно, или хоть поржем», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

74-летний Сёмин подписал с клубом из Ростова-на-Дону двухлетний трудовой договор. Последним его местом работы был столичный «Локомотив».

После двух сыгранных туров «Ростов» занимает 15 позицию в таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет против «Химок». Игра состоится 8 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Василий Уткин Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
04 Августа 2021 в 14:02
Да поржём точно)
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