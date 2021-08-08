Павел Мамаев получил рассечение головы во время матча с «Химками»

Полузащитник «Ростова», который недавно был возглавлен Юрием Сёминым, Павел Мамаев получил небольшую травму во время поединка против «Химок» в рамках третьего тура российского чемпионата.

На 21-й минуте матча, после столкновения с защитником противников Брайном Идову, Павел Мамаев упал на газон после удара в голову. Врачам удалось остановить кровотечение и спустя три минуты, получив разрешение от главного арбитра встречи, футболист вернулся на поле с перевязанной головой.

На данный момент «Ростов» Юрия Сёмина ведёт 1:0.