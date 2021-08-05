Помощники Карпина ушли из «Ростова»

Луис Мартинес и Джонатан Альба, работавшие помощниками Валерия Карпина в «Ростове», уходят из команды, пишет клубный «Твиттер».

В ближайшее время специалисты присоединятся к новоиспеченному главному тренеру сборной России. «Ростов» поблагодарил Мартинеса и Альбу за проделанную работу и пожелал удачи и побед в национальной команде.

Нужно добавить, что Валерий Карпин принял сборную в конце прошлого месяца. Ожидалось, что он будет одновременно работать и в клубе, и в главной команде страны. Однако в понедельник было объявлено, что 52-летний тренер уходит из «Ростова», чтобы сосредоточиться на своей новой должности.