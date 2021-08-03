«Ростов» могут возглавить Божович и бывший тренер сборной Исландии

В список претендентов на пост главного тренера «Ростова» попали Миодраг Божович и экс-тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон, пишет Sport24.

53-летний черногорский специалист имеет богатый опыт работы в России. Он возглавлял в том числе и «Ростов» (2012-14), а последним его клубом были самарские «Крылья Советов», откуда он был уволен в июне прошлого года.

Хадльгримссон, прежде всего, известен своими достижениями со сборной Исландии, которую в 2016 году он вывел в четвертьфинал чемпионата Европы. Этим летом подошел к концу его трехлетний период работы с катарским «Аль-Араби».

Нужно напомнить, что вчера Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».