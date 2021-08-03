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Россия. Премьер-лига

«Ростов» могут возглавить Божович и бывший тренер сборной Исландии

03 Августа 2021 • 21:36 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
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В список претендентов на пост главного тренера «Ростова» попали Миодраг Божович и экс-тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон, пишет Sport24.

53-летний черногорский специалист имеет богатый опыт работы в России. Он возглавлял в том числе и «Ростов» (2012-14), а последним его клубом были самарские «Крылья Советов», откуда он был уволен в июне прошлого года.

Хадльгримссон, прежде всего, известен своими достижениями со сборной Исландии, которую в 2016 году он вывел в четвертьфинал чемпионата Европы. Этим летом подошел к концу его трехлетний период работы с катарским «Аль-Араби».

Нужно напомнить, что вчера Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Миодраг Божович Хеймир Хадльгримссон
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